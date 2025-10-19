Paura a 11 mila metri di altezza aereo colpito da un possibile detrito spaziale | ferito il pilota
Atterraggio d'emergenza per un aereo Boeing 737 Max appartenente alla flotta della United Airlines. Nel corso di una tratta il velivolo è infatti stato colpito da un oggetto non identificato che ha danneggiato seriamente il parabrezza, arrivando addirittura a ferire il pilota. Il personale di bordo, nonostante lo choc, è riuscito a mantenere la calma e a contattare le autorità a terra per chiedere immediatamente una pista su cui atterrare. Il caso, adesso, è affidato alla National transportation safety board (Ntsb). Stando a quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato lo scorso 16 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
