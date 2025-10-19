’Pattuglione’ in centro Lizza e piazza Gramsci controlli a tappeto Tanti giovani identificati

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Valdesi SIENA Riunione davanti a palazzo pubblico. Una schiera di macchine. Il pattuglione del venerdì sera prende forma. Giusto una breve riunione per capire come muoversi e dividersi i compiti, poi tutti salgono in auto. Un serpentone che preannuncia i controlli. A coordinare è il capo delle Volanti ma ci sono naturalmente tutte le altre forze di polizia, dai carabinieri alla Finanza, dalla Provinciale alla polizia locale. Del resto il prefetto Valerio Massimo Romeo aveva annunciato che sarebbe stato fatto un servizio di monitoraggio nelle zone dove c’è maggiore microcriminalità, a partire dal centro storico che nell’ultima settimana è salito alla ribalta della cronaca per gli eccessi in piazza Gramsci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217pattuglione8217 in centro lizza e piazza gramsci controlli a tappeto tanti giovani identificati

© Lanazione.it - ’Pattuglione’ in centro. Lizza e piazza Gramsci, controlli a tappeto. Tanti giovani identificati

News recenti che potrebbero piacerti

8217pattuglione8217 centro lizza piazza’Pattuglione’ in centro. Lizza e piazza Gramsci, controlli a tappeto. Tanti giovani identificati - "La situazione negli ultimi due giorni è migliorata, niente bivacchi", dice la dipendente di un bar. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 8217pattuglione8217 Centro Lizza Piazza