’Pattuglione’ in centro Lizza e piazza Gramsci controlli a tappeto Tanti giovani identificati

di Laura Valdesi SIENA Riunione davanti a palazzo pubblico. Una schiera di macchine. Il pattuglione del venerdì sera prende forma. Giusto una breve riunione per capire come muoversi e dividersi i compiti, poi tutti salgono in auto. Un serpentone che preannuncia i controlli. A coordinare è il capo delle Volanti ma ci sono naturalmente tutte le altre forze di polizia, dai carabinieri alla Finanza, dalla Provinciale alla polizia locale. Del resto il prefetto Valerio Massimo Romeo aveva annunciato che sarebbe stato fatto un servizio di monitoraggio nelle zone dove c’è maggiore microcriminalità, a partire dal centro storico che nell’ultima settimana è salito alla ribalta della cronaca per gli eccessi in piazza Gramsci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

