Pattinaggio di figura | niente rimonta per Guignard-Fabbri al GP De France Azzurri depotenzati dal pannello giudicante

A tutto c’è un limite. E a dimostrarlo è il pannello giudicante della danza sul ghiaccio chiamata a seguire il Grand Prix De France 2025-2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento presso l’Iceparc di Angers. Dopo l’oltremodo controverso punteggio assegnato nel segmento più breve, Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno ricevuto il medesimo trattamento anche nella free dance, fermandosi così ai piedi del podio. Responso di non semplice comprensione quello consumatosi sul ghiaccio transalpino, con gli allievi di Barbara Fusar Poli ancora una volta penalizzati dalla valutazione nei GOE e nelle componenti del programma, inspiegabilmente basse, troppo basse, persino inferiori rispetto a quelle dei lituani Allison Reed-Saulius Ambulevicius, arrivati nettamente davanti (cosa mai accaduta in passato) In sostanza, i nostri portacolori dal quinto posto son riusciti a sorpassare soltanto i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, comunque vicinissimi malgrado il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

