Pattinaggio artistico | Ilia Malinin stravince il Grand Prix De France dodicesimo Frangipani

Termina con il marchio a fuoco di Ilia Malinin il Grand Prix de France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico appena andata in archivio dall’Iceparc di Angers. Il super saltatore statunitense ha infatti vinto per dispersione la prova individuale maschile, eseguendo per l’occasione cinque quadrupli. Nello specifico il detentore del titolo iridato ha inaugurato il libero con un sontuoso quadruplo lutz, elemento seguito poi dal triplo axel, dal quadruplo lutz e dal triplo loop. Poi, in piena zona bonus, il pattinatore ha snocciolato due combinazioni come quadrplo lutz (sul quarto) eulertriplo flip e quadruplo toelooptriplo toeloop, mettendo la firma finale al layout dei salti con la sequenza quadruplo salchowtriplo axel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ilia Malinin stravince il Grand Prix De France, dodicesimo Frangipani

Contenuti che potrebbero interessarti

Pattinaggio artistico a rotelle: ed è subito PIOGGIA DI MEDAGLIE ai Mondiali di Pechino. Martinello oro nel Senior inline, tutti gli azzurri della disciplina sul podio! Vai su Facebook

Pattinaggio artistico: Ilia Malinin stravince il Grand Prix De France, dodicesimo Frangipani - Termina con il marchio a fuoco di Ilia Malinin il Grand Prix de France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025- Da oasport.it

Pattinaggio artistico: Malinin domina lo short maschile al Grand Prix De France, undicesimo Frangipani - Certezze ed un paio di sorprese nello short program maschile, penultimo segmento valido per il day- Scrive oasport.it

Ilia Malinin e i salti quadrupli del pattinatore Usa che nessun altro fa: il primo ad averli fatti tutti - Il 19enne americano di Fairfax è il primo atleta in assoluto ad aver completato in gara i sei principali salti ... Si legge su corriere.it