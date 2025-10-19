Il passaporto degli Stati Uniti, per la prima volta in vent’anni, è uscito dalla top ten mondiale dei documenti di viaggio più potenti. Secondo il “Henley Passport Index”, che misura la libertà di movimento dei cittadini in base ai Paesi in cui possono entrare senza visto, gli Stati Uniti si trovano al 12° posto con accesso senza visto a 180 Paesi, lo stesso numero della Malesia. Nel 2014 il passaporto americano occupava la prima posizione, ma da allora la sua forza è progressivamente diminuita. Il report segnala che questa flessione riflette “un cambiamento nelle dinamiche di mobilità globale e di potere diplomatico”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Passaporti più potenti, Italia tra i top batte gli Stati Uniti di Trump