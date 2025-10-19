Passa a Tim da iliad | 300 GB minuti e 200 SMS a 9,99€

Passa a Tim da iliad e operatori virtuali che non utilizzano la rete Tim e puoi avere fino a 300 GB, 200 SMS e chiamate senza limiti. Se stai pensando di cambiare operatore e provieni da iliad o da uno operatore virtuale (MVNO), puoi ottenere minuti illimitati, grandi quantità di dati (fino a 300 GB ), attivazione a 0 € e condizioni agevolate per la SIM. La portabilità del numero è semplice, il credito residuo viene trasferito, e puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM con attivazione rapida. Queste offerte sono riservate esclusivamente a chi proviene da operatori virtuali come PosteMobile, Lycamobile, e altri MVNO. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Passa a Tim da iliad: 300 GB, minuti e 200 SMS a 9,99€

