Pasiano auto esce di strada e prende fuoco

Incidente a Pasiano di Pordenone nel pomeriggio di domenica 19 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada e dopo aver impattato contro una barriera ha preso fuoco. Gli occupanti, sono riusciti a mettersi in salvo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it