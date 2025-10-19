Pasiano auto esce di strada e prende fuoco

Pordenonetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Pasiano di Pordenone nel pomeriggio di domenica 19 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada e dopo aver impattato contro una barriera ha preso fuoco. Gli occupanti, sono riusciti a mettersi in salvo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

