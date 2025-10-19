Partite gratis su Mediaset | Piersilvio l’ha fatto ancora una volta | Juve Milan e Inter in chiaro su Canale 5

“Partite gratis su Mediaset” Piersilvio l’ha fatto ancora una volta: Juve, Milan e Inter in chiaro su Canale 5"> Tornano le partite gratis sulla rete. Su Canale 5 andranno in scena le gare più interessanti delle squadre italiane. Negli ultimi giorni si è parlato molto della nuova mossa di Mediaset, che avrebbe deciso di rendere disponibili alcune partite in chiaro. L’iniziativa, fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi, sembra voler riportare il grande calcio sulla televisione. Un’operazione che punta a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Non si conoscono ancora tutti i dettagli dell’accordo, ma le prime voci fanno pensare a una scelta mirata su alcune delle squadre più amate del Paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “Partite gratis su Mediaset” | Piersilvio l’ha fatto ancora una volta: Juve, Milan e Inter in chiaro su Canale 5

Altri contenuti sullo stesso argomento

DAZN trasmetterà gratis vari eventi sportivi dal 17 al 20 ottobre 2025, tra cui partite di Serie A femminile e Jupiler Pro League. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-partite-trasmesse-gratis-17-20-ottobre-2025-834500.html?utm_medium=Social&utm_source= Vai su Facebook

Partite Coppa Italia in TV e streaming, dove vedere Cremonese-Palermo e Cagliari-Virtus Entella - 2026 in programma il 16 agosto, sono quattro e tutte visibili in diretta tv, in chiaro, gratis e in streaming sui canali Mediaset: alle 18 Venezia- Riporta fanpage.it