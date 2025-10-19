Parte la realizzazione della nuova pista ciclabile | previsti sei mesi di lavori

Ravennatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono domani, lunedì 20 ottobre, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la strada provinciale 5 “Roncalceci”, nel tratto compreso tra i centri abitati di Roncalceci e Ghibullo. Il nuovo tracciato, lungo 750 metri, sarà bidirezionale, con una larghezza di circa 2,50 metri, e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parte realizzazione nuova pistaNuova pista ciclopedonale: il cantiere di Santa Marinella va avanti - Proseguono a spron battuto i lavori in via delle Colonie: il tracciato è giunto già all'altezza della scuola media Carducci ... Si legge su civonline.it

parte realizzazione nuova pistaSanta Marinella, proseguono a spron battuto i lavori per la nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie - Proseguono a spron battuto i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie, un’altra opera strategicamente chiave progettata dall’Amministrazione per mig ... Riporta trcgiornale.it

Lavori per la nuova pista di atletica: allo stadio Helvia Recina è corsa contro il tempo - Obiettivo restyling dell’impianto entro settembre, almeno per la parte che riguarda la nuova pista di atletica, il ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Parte Realizzazione Nuova Pista