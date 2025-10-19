Parola d’ordine | esagerare Il Blush blindness è il trend di TikTok per guance che non passano inosservate

È innegabile, siamo nell’era d’oro — o forse sarebbe meglio dire rosa — del blush: amato da sempre perché capace di regalare da subito un’aria più radiosa e sana al volto, questo prodotto essenziale è stato per lungo tempo sottovalutato, dosato, ma è ora finalmente arrivato sulla vetta, dove merita di stare. Quasi ogni nascente beauty trend sfornato dai social vede infatti lui come assoluto protagonista, dalla Saint Tropez Skin al Blush stacking, e vale lo stesso per il più recente. Parliamo di una tendenza tanto forte da poter essere sfoggiata ad occhi chiusi, e quando diciamo così lo intendiamo davvero: poco casualmente si chiama Blush blindness, e prevede un uso massiccio del fard, senza alcun limite di quantità ed estensione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Parola d’ordine: esagerare. Il Blush blindness è il trend di TikTok per guance che non passano inosservate

Argomenti simili trattati di recente

Nuova stagione, nuovi desideri e… una sola parola d’ordine: Ecopanerai! Avvolgenti, morbidissime, con quel tocco glamour che accende ogni outfit: le nuove pellicce della collezione Ecopanerai sono un inno alla femminilità e alla libertà di esprimersi, con - facebook.com Vai su Facebook

"La parola d'ordine principale di quelle manifestazioni era Palestina libera dal fiume al mare, che è l'inverso di un tentativo di fare pace." #Sallusti #quartarepubblica - X Vai su X

Parola d’ordine: esagerare. Il Blush blindness è il trend di TikTok per guance che non passano inosservate - È innegabile, siamo nell’era d’oro — o forse sarebbe meglio dire rosa — del blush: amato da sempre perché capace di regalare da subito un’aria più radiosa e sana al volto, questo prodotto essenziale è ... Segnala dilei.it