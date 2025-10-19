Parma in 10 dal 42' ma il muro regge Cornet sbaglia un rigore al 97' il Genoa non vince mai | è 0-0
La squadra di Vieira, ancora a secco di successi in campionato, sbatte su Suzuki che para tutto e non riesce ad approfittare della superiorità numerica per l'espulsione di Ndiaye a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
