Parma in 10 dal 42' ma il muro regge Cornet sbaglia un rigore al 97' il Genoa non vince mai | è 0-0

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Vieira, ancora a secco di successi in campionato, sbatte su Suzuki che para tutto e non riesce ad approfittare della superiorità numerica per l'espulsione di Ndiaye a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

