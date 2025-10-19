Parlapiùpiano | al Coccia ultimo appuntamento con Stelle per pianeti
Prosegue "Parlapiùpiano", il progetto del Teatro Coccia nato in sinergia con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, la Scuola del Teatro Musicale Stm, l'Accademia dei Mestieri d'Opera Amo, e il Circolo dei Lettori.L'ultimo appuntamento della rassegna ideata per chi ama l'arte del racconto, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
