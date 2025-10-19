L’attentato intimidatorio che ha colpito Sigfrido Ranucci continua a far discutere. Dopo l’esplosione dell’ordigno avvenuta giovedì scorso davanti alla sua abitazione, il giornalista e conduttore di “Report” è tornato a parlare pubblicamente, ospite della trasmissione “In mezz’ora”. Nelle sue parole c’è lucidità ma anche una chiara presa di posizione: l’origine dell’attacco, secondo lui, sarebbe legata alla criminalità, non alla politica. Ranucci ha spiegato che l’ipotesi di un mandante politico gli appare poco plausibile: “ La politica, se vuole far male, ha strumenti per farlo senza rumore. Non vedo scenari politici dietro questo gesto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parla Ranucci: “Contro di me bomba legata alla criminalità, non credo in mandanti politici”