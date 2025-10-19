Parla Badr Abdelatty ministro degli Esteri egiziano | Ecco il governo di Gaza approvato da Israele e Hamas

Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, ministro degli Affari Esteri dell’Egitto, è stato il primo a comunicare al mondo che erano stati selezionati i 15 tecnocrati del nuovo governo palestinese per amministrare la Gaza del dopoguerra. Il responsabile della politica estera del Cairo gestisce i rapporti internazionali dal suo ufficio nella Nuova Capitale Amministrativa, una città satellite a circa 45 chilometri dall’attuale capitale. Questo luogo, situato in una zona desertica a metà strada tra il Cairo e Suez, sarà il futuro politico ed amministrativo del grande paese arabo, ma oggi è ancora parzialmente in costruzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Parla Badr Abdelatty, ministro degli Esteri egiziano: “Ecco il “governo” di Gaza, approvato da Israele e Hamas”

Parla il ministro degli Esteri egiziano, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty: «Gli accordi di Sharm el-Sheik rappresentano l’ultima chiamata per la pace. Con Roma stiamo sviluppando rapporti bilaterali proficui». di Matteo Giusti - X Vai su X

