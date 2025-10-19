Parigi rapina al Museo del Louvre

(Adnkronos) – Colpo di scena nel cuore della capitale francese: questa mattina si è verificata una rapina al Museo del Louvre, uno dei luoghi simbolo di Parigi. La notizia è stata resa pubblica dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, tramite un messaggio su X. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura. Non si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Diretta Rai Sport Domenica 12 Ottobre 2025 Ciclismo Parigi > Tours, Barcolana, Basket, Volley e altro In vista del weekend, Domenica 12 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale Vai su Facebook

Rapina al Louvre a Parigi, chiuso il museo. Indaga la polizia - La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all'apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Come scrive lapresse.it

Rapina al Louvre, malviventi assalto museo parigino e portano via i gioielli di Napoleone - "Questa mattina è avvenuta una rapina all'apertura del museo del Louvre" ha annunciato la ministra della cultura francese ... Segnala fanpage.it

Rapina al Louvre, museo chiuso tutto il giorno - Il Museo del Louvre di Parigi ha subito una rapina questa mattina, lo comunica il Ministero della cultura francese. Lo riporta ticinonews.ch