Parigi rapina al Louvre

Webmagazine24.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Una rapina è avvenuta stamani all'apertura del Louvre. Non ci sono feriti da segnalare". E' quanto comunica via X il ministro della Cultura, Rachida Dati. "Sono sul posto con il personale del Museo e la Polizia – aggiunge – Sono in corso gli accertamenti".  —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parigi rapina louvreRapina al Louvre, malviventi assalto museo parigino e portano via i gioielli di Napoleone - "Questa mattina è avvenuta una rapina all'apertura del museo del Louvre" ha annunciato la ministra della cultura francese ... Da fanpage.it

parigi rapina louvreRapina al Louvre a Parigi, chiuso il museo. Indaga la polizia - La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all'apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Riporta lapresse.it

parigi rapina louvreParigi, rapina al Louvre. Chiuso il museo - Il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, ha denunciato un furto al Louvre, senza che ci siano vittime. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parigi Rapina Louvre