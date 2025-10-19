Parigi rapina al Louvre
(Adnkronos) – "Una rapina è avvenuta stamani all'apertura del Louvre. Non ci sono feriti da segnalare". E' quanto comunica via X il ministro della Cultura, Rachida Dati. "Sono sul posto con il personale del Museo e la Polizia – aggiunge – Sono in corso gli accertamenti".
