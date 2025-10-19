Parigi rapina al Louvre | rubati i gioielli di Napoleone

Il Museo del Louvre di Parigi resterà chiuso per l’intera giornata di domenica a seguito di una rapina avvenuta nelle prime ore del mattino del 19 ottobre. I ladri, almeno tre persone, hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone. L’annuncio è stato diffuso dal ministero della Cultura francese. La ministra Rachida Dati, attraverso un messaggio su X, ha confermato che «questa mattina si è verificata una rapina all’apertura. Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso». Secondo quanto riportato da Le Figaro, i responsabili del colpo avrebbero utilizzato un montacarichi interno per portare a termine l’azione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

