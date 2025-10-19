Parigi rapina al Louvre Indagini in corso | Fuggiti con i gioielli di Napoleone

Rapina al Museo del Louvre di Parigi. Lo ha reso noto la ministra della Cultura francese, Rachida Dati. Il furto è avvenuto domenica mattina, all’apertura del museo. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. Secondo le prime informazioni trapelate, i ladri sarebbero riusciti a impossessarsi dei gioielli di Napoleone. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato che rimarrà chiuso nella giornata di oggi “per motivi eccezionali”. Secondo Le Parisien, i criminali, che hanno avuto accesso all’edificio dal lungosenna, dove sono in corso alcuni lavori, “hanno utilizzato un montacarichi per recarsi direttamente nella stanza presa di mira, nella Galleria Apollo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

