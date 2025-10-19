Parigi rapina al Louvre Indagini in corso | Fuggiti con i gioielli di Napoleone

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina al Museo del Louvre di Parigi. Lo ha reso noto la ministra della Cultura francese, Rachida Dati. Il furto è avvenuto domenica mattina, all’apertura del museo. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. Secondo le prime informazioni trapelate, i ladri sarebbero riusciti a impossessarsi dei gioielli di Napoleone. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato che rimarrà chiuso nella giornata di oggi “per motivi eccezionali”. Secondo Le Parisien, i criminali, che hanno avuto accesso all’edificio dal lungosenna, dove sono in corso alcuni lavori, “hanno utilizzato un montacarichi per recarsi direttamente nella stanza presa di mira, nella Galleria Apollo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

parigi rapina al louvre indagini in corso fuggiti con i gioielli di napoleone

© Ilfattoquotidiano.it - Parigi, rapina al Louvre. Indagini in corso: “Fuggiti con i gioielli di Napoleone”

Altri contenuti sullo stesso argomento

parigi rapina louvre indaginiRapina al Louvre a Parigi, chiuso il museo. Indaga la polizia - La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all'apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Da lapresse.it

parigi rapina louvre indaginiRapina al museo del Louvre, rubati «gioielli collezione di Napoleone e dell'Imperatrice» - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Secondo ilmessaggero.it

parigi rapina louvre indaginiRapina al museo del Louvre, resterà chiuso per tutta la giornata. Ministro e polizia sul posto - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Rapina Louvre Indagini