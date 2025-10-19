Parigi colpo al Louvre | tutto in 7 minuti rubati i gioielli di Napoleone Visitatori nel panico | Battevano contro le porte di vetro Ritrovata la corona dell' imperatrice Eugenia

Rapina al Louvre, museo chiuso e polizia sul posto. I ladri avrebbero usato un montacarichi all'interno del museo per raggiungere la sala nella Galleria di Apollo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Parigi, colpo al Louvre: tutto in 7 minuti, rubati i gioielli di Napoleone. Visitatori nel panico: «Battevano contro le porte di vetro». Ritrovata la corona dell'imperatrice Eugenia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il colpo è avvenuto nellla notte in una boutique situata nell'ottavo arrondissement di Parigi - facebook.com Vai su Facebook

Colpo al Louvre di Parigi: rubati i gioielli di Napoleone - Tre ladri incappucciati – riferiscono i media francesi – sono entrati in azione riuscendo a rubare nove pezzi della collezione dei gioielli di ... Secondo unionesarda.it

Parigi, colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone - Tre uomini incappucciati sono riusciti a penetrare all'interno della celebre galleria d'Apollon, portando via nove gioielli storici della collezione di Napoleone e dell'imperatrice ... Da adnkronos.com

Louvre vittima di un furto da film: spariti i gioielli di Napoleone in un colpo storico - Clamoroso furto al Louvre di Parigi: sconosciuti avrebbero violato la sicurezza di uno dei musei più famosi e visitati al mondo e avrebbero ... Riporta iltempo.it