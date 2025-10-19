Parigi colpo al Louvre | spariti otto gioielli di corte
Un colpo rapidissimo, la fuga tra le strade di Parigi, otto gioielli sottratti nel cuore del Louvre. La mattina del 19 ottobre 2025 entra nella cronaca dell’arte con il rumore secco dei vetri infranti e l’odore di metallo tagliato. Restano domande, una corona recuperata danneggiata e l’urgenza di ricucire una ferita nel patrimonio francese. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
