Rapina al Louvre, museo chiuso e polizia sul posto. I ladri avrebbero usato un montacarichi all'interno del museo per raggiungere la sala nella Galleria di Apollo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Parigi, colpo al Louvre in pieno giorno: finestre rotte e un montacarichi. «Rubati gioielli di Napoleone. I ladri via in scooter»

