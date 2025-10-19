Parigi clamorosa rapina al Louvre | rubati i gioielli di Napoleone e dell’imperatrice | Valore inestimabile
ABBONATI A DAYITALIANEWS Museo chiuso, nessun ferito. Una rapina è avvenuta questa mattina, 19 ottobre, al Museo del Louvre di Parigi, provocando la chiusura dell’istituzione per tutta la giornata. Lo comunica il Ministero della Cultura francese. Fortunatamente, non ci sono feriti. Bottino di grande valore. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, i ladri hanno sottratto nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, esposti nelle vetrine della Galleria d’Apollon, dedicate a Napoleone e ai sovrani francesi. Uno dei gioielli, la corona dell’imperatrice Eugenia, è stato ritrovato all’esterno del museo, seppur danneggiato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
#Ligue1 Clamoroso a Parigi! Il #Psg viene fermato dallo Strasburgo. Finisce 3-3 al Parco dei Principi. Entra nel gruppo Telegram: http://buff.ly/4ibFrNk - X Vai su X
SPETTACOLO PARIGI: CENTRALE DA 17.500 POSTI E PREZZI ALLA PORTATA DI TUTTI La FFT ha preso possesso della Paris La Defense Arena, nuova sede del Rolex Paris Masters. La più grande arena indoor d’Europa permetterà un upgrade clamoroso - facebook.com Vai su Facebook
Clamorosa rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, museo blindato - I ladri avrebbero usato un montacarichi per raggiungere la Galleria Apollo. Riporta cosenzachannel.it
Rapina al Louvre di Parigi, rubati i gioielli di Napoleone - PARIGI – Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Scrive livesicilia.it
A Parigi, spettacolare rapina al museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone - Domenica movimentata per il museo del Louvre a Parigi: stamani 19 ottobre diversi individui si sarebbero introdotti nel museo, riuscendo a rubare gioielli e a fuggire con il "malloppo". Secondo tg.la7.it