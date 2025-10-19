Parigi clamorosa rapina al Louvre | rubati i gioielli di Napoleone e dell’imperatrice | Valore inestimabile

ABBONATI A DAYITALIANEWS Museo chiuso, nessun ferito. Una rapina è avvenuta questa mattina, 19 ottobre, al Museo del Louvre di Parigi, provocando la chiusura dell’istituzione per tutta la giornata. Lo comunica il Ministero della Cultura francese. Fortunatamente, non ci sono feriti. Bottino di grande valore. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, i ladri hanno sottratto nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, esposti nelle vetrine della Galleria d’Apollon, dedicate a Napoleone e ai sovrani francesi. Uno dei gioielli, la corona dell’imperatrice Eugenia, è stato ritrovato all’esterno del museo, seppur danneggiato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

