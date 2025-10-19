Parco dei Romanisti partita la raccolta delle olive | diventeranno olio per le famiglie più fragili
Abbacchiatori, reti e rastrelli in azione nel parco dei Romanisti. “Insieme all’associazione Gaspar8 che ha firmato un patto di collaborazione – ha spiegato Sabrina Alfonsi l’assessora all’ambiente di Roma Capitale - stiamo raccogliendo le olive per fare l’olio che verrà dato in solidarietà alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roberto Gualtieri. Tony Ann · ICARUS. Al Parco di San Sisto il primo vigneto urbano di Roma. È un progetto che unisce la tradizione millenaria della nostra città, la cultura del vino, la sostenibilità e la riqualificazione degli spazi urbani. Ripristinare i #vigneti in - facebook.com Vai su Facebook
