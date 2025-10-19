Parcheggi chiusi a due passi dal Palazzo di Giustizia ed è caos

Casertanews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadini ostaggi in casa propria, avvocati ed operatori della giustizia che non sanno dove lasciare in sosta la propria auto, automobilisti inferociti ed anarchia diffusa. Questo è quanto succede ormai da mesi nel cuore del centro storico ovvero nei pressi del Tribunale di Napoli Nord, a causa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Bari, orinatoio a cielo aperto in un parcheggio: degrado a due passi dalla scuola e dal lungomare - Un parcheggio di proprietà dell’Acquedotto Pugliese, a pochi passi dalla scuola Vivante e dal lungomare, si è trasformato in un vero e proprio urinatoio a cielo aperto. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Assalto notturno ai parcheggi dei passi. Sporcizia e degrado nel cuore delle Dolomiti - Sporcizia e degrado nel cuore delle Dolomiti Cronaca Cronaca ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggi Chiusi Due Passi