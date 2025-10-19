Parabrezza Boeing in frantumi atterraggio d’emergenza e pilota ferito
(Adnkronos) – Un detrito spaziale – o forse un piccolo meteorite – potrebbe aver mandato in frantumi il parabrezza di un Boeing 737 Max 8 della United Airlines in volo tra Denver e Los Angeles. L'impatto, avvenuto a 11mila metri di altitudine, ha ferito uno dei piloti e costretto l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
NEWS 16 OTTOBRE 2025 Il Boeing 737-8 MAX di United Airlines N17327 (CN / LN 67582 / 8784 - 1,9 anni di età), mentre operava il volo UA1093 da Denver (DEN) a Los Angeles (LAX) con 140 persone a bordo, è stato costretto a dirottare su Salt Lake City ( - facebook.com Vai su Facebook
Paura in volo: Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza - Il volo da Denver a Los Angeles è stato costretto ad atterrare a Salt Lake City. Da msn.com
Paura a 11 mila metri di altezza, aereo colpito da un possibile "detrito spaziale": ferito il pilota - Il volo della United Airlines, con a bordo 140 passeggeri, stava viaggiando da Denver verso Los Angeles quando è accaduto l'incidente. Si legge su msn.com
Paura in volo per un Boeing 737: crepa nel parabrezza costringe a un atterraggio d’emergenza, pilota ferito - Un Boeing 737 MAX 8 della United Airlines, in volo da Denver a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City dopo la ... Da fanpage.it