Paperdì inarrestabile sesto successo consecutivo | battuto San Giobbe 77-71

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta, nonostante abbia dovuto fare a meno degli infortunati Matteo Laganà ed Andrea Lo Biondo, non fallisce l’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva, mantenendo il primato in classifica e confermando imbattibilità e inviolabilità del palaPiccolo. L’avvio è tutto di marca bianconera con un 8-0 firmato dalla coppia Radunic-Hadzic. La difesa casertana imbriglia bene gli attacchi avversari, che trovano i primi punti dopo 3’37 con una tripla di Gravaghi. L’inerzia della gara è, però, tutta nelle mani della formazione di casa che con un tiro dall’arco di D’Argenzio raggiunge la doppia cifra di vantaggio (16-6) dopo 7’16, costringendo coach Zanco al timeout. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

