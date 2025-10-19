Papa Leone XIV | Strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace

“ Che gli strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace attraverso il dialogo inclusivo e costruttivo”. Questo l’appello di Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa ha poi affidato alla Vergine Maria e ai nuovi santi la “nostra continua preghiera per la pace. In Terra Santa, in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza nell’avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

