Papa Leone XIV | Strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace
“ Che gli strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace attraverso il dialogo inclusivo e costruttivo”. Questo l’appello di Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa ha poi affidato alla Vergine Maria e ai nuovi santi la “nostra continua preghiera per la pace. In Terra Santa, in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza nell’avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Papa Leone XIV e il cardinale Parolin denunciano l'uso del cibo come arma di guerra e la carneficina a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Dilexi te: la prima Esortazione Apostolica di Papa Leone (Prevost) scritta a 4 mani con Francesco. Al centro, l'Opzione Preferenziale per i Poveri. L'analisi con Padre Antonio Spadaro. https://tinyurl.com/5xmke92a #Oltretevere #Vaticano #PapaLeone #Pap - X Vai su X
Papa Leone XIV: "Strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace" - (LaPresse) "Che gli strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace attraverso il dialogo inclusivo e costruttivo". Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Vaticano, Papa Leone proclama sette nuovi santi: chi sono. Poi l'appello per la pace - Sette nuovi santi e un rinnovato appello allo stop a ogni ostilità nel mondo con la speranza che gli strumenti di guerra cedano il passo a ... Riporta iltempo.it
Angelus 19 ottobre 2025, Papa Leone: “Gli strumenti di guerra cedano il passo a quelli della pace” - Angelus, Papa Leone XIV ha esortato alla pace e ha ricordato ai fedeli l'importanza di pregare incessantemente. Riporta lalucedimaria.it