“ Che gli strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace attraverso il dialogo inclusivo e costruttivo”. Questo l’appello di Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa ha poi affidato alla Vergine Maria e ai nuovi santi la “nostra continua preghiera per la pace. In Terra Santa, in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza nell’avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Strumenti della guerra cedano il passo a quelli della pace"