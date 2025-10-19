Papa Leone XIV saluto in papamobile ai fedeli dopo la canonizzazione di 7 nuovi santi
Al termine della celebrazione delle canonizzazioni di sette nuovi santi Papa Leone XIV ha salutato i fedeli presenti con un giro in papamobile. In Piazza San Pietro al Papa sono stati lanciati un cappellino e una bandiera del Brasile. Il Pontefice ha allungato il consueto giro e ha attraversato via della Conciliazione. Diverse, nel tragitto, le soste per benedire i bambini presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV con Cerimonia di Canonizzazione Vai su Facebook
Papa Leone XIV questo pomeriggio si è recato ad Ostia - X Vai su X
Papa Leone XIV ad Ostia per salutare la Nave della Pace “Med 25 Bel Espoir”. “Costruire ponti tra culture e religioni. Il mare unisce, non divide” (S.C.) - In un Mediterraneo attraversato da conflitti, diseguaglianze e tensioni, la pace assume un valore ancora più urgente e necessario. farodiroma.it scrive
Leone XIV: “Affidiamo ai nuovi Santi la nostra preghiera per la pace” - Durante la Messa con il Rito di Canonizzazione di sette nuovi Santi, celebrata in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha guidato i fedeli alla preghiera dell’Angelus ... Da interris.it
Papa Leone XIV al Quirinale. Mattarella: «La pace non sia parentesi tra due esplosioni». Il Pontefice: rispettare la vita dal concepimento alla morte - Prima visita ufficiale dall'inizio del nuovo Pontificato: la complessità del cerimoniale e le imponenti misure di sicurezza. Come scrive roma.corriere.it