papa leone xiv saluto in papamobile ai fedeli dopo la canonizzazione di 7 nuovi santi

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della celebrazione delle canonizzazioni di sette nuovi santi Papa Leone XIV ha salutato i fedeli presenti con un giro in papamobile. In Piazza San Pietro al Papa sono stati lanciati un cappellino e una bandiera del Brasile. Il Pontefice ha allungato il consueto giro e ha attraversato via della Conciliazione. Diverse, nel tragitto, le soste per benedire i bambini presenti.

