Al termine della celebrazione delle canonizzazioni di sette nuovi santi Papa Leone XIV ha salutato i fedeli presenti con un giro in papamobile. In Piazza San Pietro al Papa sono stati lanciati un cappellino e una bandiera del Brasile. Il Pontefice ha allungato il consueto giro e ha attraversato via della Conciliazione. Diverse, nel tragitto, le soste per benedire i bambini presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, saluto in papamobile ai fedeli dopo la canonizzazione di 7 nuovi santi