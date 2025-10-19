Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi | c’è anche il primo di Papua Nuova Guinea

Una celebrazione di fede e universalità si è svolta in Piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi della Chiesa cattolica. Tra loro spiccano Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Madonna di Pompei, e Peter To Rot, primo santo della Papua Nuova Guinea. La cerimonia in Piazza San Pietro. Alle 10.59 del 19 ottobre 2025, il Pontefice ha letto la formula canonica di canonizzazione, seguita dalla venerazione delle reliquie dei nuovi santi. Un momento solenne che ha riunito migliaia di fedeli, religiosi e delegazioni ufficiali provenienti da Europa, America Latina, Medio Oriente e Oceania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

