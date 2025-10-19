Papa Leone XIV proclama nuovi santi | sette canonizzati tra loro anche Bartolo Longo l’ex satanista

Papa Leone XIV ha reso pubblica la canonizzazione di sette santi durante la messa presieduta in piazza San Pietro. «A onore della Santissima Trinità per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo aver a lungo riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell’episcopato, dichiariamo e definiamo Santi i Beati martiri Ignazio Maloyan e Peter To Rot, e anche i Beati Vincenza Maria Poloni, Maria Carmen Rendiles Martinez, Maria Troncatti, Jose’ Gregorio Hernandez CIsneros e Bartolo Longo e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi», ha dichiarato il Pontefice. 🔗 Leggi su Open.online