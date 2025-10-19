Papa Leone XIV proclama nuovi santi | sette canonizzati tra loro anche Bartolo Longo l’ex satanista
Papa Leone XIV ha reso pubblica la canonizzazione di sette santi durante la messa presieduta in piazza San Pietro. «A onore della Santissima Trinità per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo aver a lungo riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell’episcopato, dichiariamo e definiamo Santi i Beati martiri Ignazio Maloyan e Peter To Rot, e anche i Beati Vincenza Maria Poloni, Maria Carmen Rendiles Martinez, Maria Troncatti, Jose’ Gregorio Hernandez CIsneros e Bartolo Longo e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi», ha dichiarato il Pontefice. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV con Cerimonia di Canonizzazione - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV ha offerto una Rosa d’Oro alla statua della Beata Vergine di Fatima, poco prima della Veglia per la Pace che si è svolta in Piazza San Pietro. - X Vai su X
Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono ... Come scrive tg24.sky.it
Papa Leone proclama 7 nuovi santi. “Il loro esempio ci ispiri nella comune vocazione alla santità” - Dopo la canonizzazione di Acutis e Frassati, Papa Leone XIV questa mattina in Piazza San Pietro proclama altri sette nuovi santi. Da acistampa.com
Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi: c’è anche il primo di Papua Nuova Guinea - Una celebrazione di fede e universalità si è svolta in Piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi della Chiesa cattolica. Scrive thesocialpost.it