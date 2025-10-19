Papa Leone XIV proclama 7 nuovi santi | ecco chi sono Poi invoca la pace

Sette nuovi santi e un rinnovato appello allo stop a ogni ostilità nel mondo con la speranza che gli strumenti di guerra cedano il passo a quelli della pace. Papa Leone XIV, domenica mattina, ha proclamato santi il fondatore del Santuario della Madonna di Pompei, Bartolo Longo, Maria Troncatti, Vincenza Maria Poloni, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Maria Carmen Rendiles Martinez e José Gregorio Hernandez Cisneros davanti a 70mila fedeli presenti e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che era in San Pietro insieme al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sul sagrato. Nel corso della sua omelia il Pontefice ha ricordato che i nuovi santi non sono "eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici" che hanno vissuto ancorati alla fede. 🔗 Leggi su Iltempo.it

