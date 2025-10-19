Papa Leone XIV proclama 7 nuovi santi anche Mattarella in piazza San Pietro

Una tipica giornata dell’ottobrata romana, dall’aria fina ma con un sole che riscalda. E’ in questa atmosfera che a Piazza San Pietro i fedeli hanno preso parte alla canonizzazione per mano di Papa Leone XIV di Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei e altri sette beati, tra i quali i primi santi del Venezuela . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

