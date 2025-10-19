Papa Leone XIV proclama 7 nuovi santi anche Mattarella in piazza San Pietro

Una tipica giornata dell’ottobrata romana, dall’aria fina ma con un sole che riscalda. E’ in questa atmosfera che a Piazza San Pietro i fedeli hanno preso parte alla canonizzazione per mano di Papa Leone XIV di Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei e altri sette beati, tra i quali i primi santi del Venezuela . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV proclama 7 nuovi santi, anche Mattarella in piazza San Pietro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV con Cerimonia di Canonizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV ha offerto una Rosa d’Oro alla statua della Beata Vergine di Fatima, poco prima della Veglia per la Pace che si è svolta in Piazza San Pietro. - X Vai su X

Papa Leone proclama 7 nuovi santi. “Il loro esempio ci ispiri nella comune vocazione alla santità” - Dopo la canonizzazione di Acutis e Frassati, Papa Leone XIV questa mattina in Piazza San Pietro proclama altri sette nuovi santi. acistampa.com scrive

Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi: c’è anche il primo di Papua Nuova Guinea - Una celebrazione di fede e universalità si è svolta in Piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi della Chiesa cattolica. Scrive thesocialpost.it

Papa Leone XIV “Saggezza e perseveranza alla ricerca di una pace duratura in Terra Santa e Ucraina” - ROMA (ITALPRESS) – “Affidiamo all’intercessione della Vergine Maria e dei nuovi Santi la nostra continua preghiera per la pace in Terra Santa e in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Come scrive italpress.com