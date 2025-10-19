Papa Leone XIV | Dal Myanmar notizie dolorose si giunga al cessate il fuoco

“ Le notizie che giungono dal Myanmar sono purtroppo dolorose e riferiscono di continui scontri armati e bombardamenti aerei anche su persone e infrastrutture civili. Sono vicino a quanti soffrono a causa della violenza, dell’insicurezza e di tanti disagi. Rinnovo il mio accorato appello affinché si giunga a un cessate il fuoco immediato ed efficace”. Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Dal Myanmar notizie dolorose, si giunga al cessate il fuoco"

