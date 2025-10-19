Papa Leone XIV ha canonizzato domenica l’amato “dottore dei poveri” del Venezuela davanti a decine di migliaia di persone, offrendo alla nazione sudamericana il suo primo santo e un motivo per festeggiare in un momento di nuove tensioni con gli Stati Uniti. José Gregorio Hernández, venerato da milioni di persone per la sua dedizione ai poveri, è stato dichiarato santo insieme a Madre Carmen Rendiles Martínez, fondatrice di un ordine religioso venezuelano, durante una messa in Piazza San Pietro che Leone ha definito una “grande celebrazione della santità”. Altre migliaia di persone, che non hanno potuto recarsi a Roma, hanno celebrato l’occasione a Caracas, dove la funzione del Vaticano è stata trasmessa in diretta streaming prima dell’alba in una piazza del centro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV canonizza il primo santo della storia del Venezuela