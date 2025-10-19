Papa Leone proclama sette nuovi santi
Papa Leone in Piazza San Pietro ha proclamato sette nuovi santi. Con la solenne formula «Li iscriviamo nell’albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati», il Pontefice ha ufficializzato le canonizzazioni. Tra i nuovi santi figurano tre italiani – Bartolo Longo, suor Maria Troncatti e suor Vincenza Maria Poloni – insieme a Peter To Rot, primo santo della Papua Nuova Guinea, e a Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico martirizzato durante il genocidio del 1915. Completano l’elenco i primi due santi del Venezuela, José Gregorio Hernandez e Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez. 🔗 Leggi su Lettera43.it
