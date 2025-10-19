paolo suicida per bullismo a latina il ministero contro la scuola

Il padre di Paolo Mendico, il 14enne di Latina che si è tolto la vita l’11 settembre scorso, più volte aveva denunciato che suo figlio era oggetto di bullismo da parte dei compagni, ma le sue parole sono sempre state sottovalutate. Ora però il ministero dell'Istruzione gli dà ragione. Conclusi gli accertamenti, avviati presso l’istituto Pacinotti di Fondi, dove il ragazzo era iscritto, gli ispettori di Valditara si preparano a notificare contestazioni disciplinari al personale scolastico coinvolto. Gli ispettori ministeriali hanno ascoltato docenti e personale della scuola, acquisito documentazione interna e ricostruito il contesto in cui Paolo ha vissuto gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

