Sul suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita nel settembre scorso, poche ore prima del primo giorno di scuola, è arrivata proprio in queste ore una prima importante svolta nell’ambito delle ispezioni disposte dal ministero dell’Istruzione. A sostegno dell’ipotesi che Paolo sia stato a tutti gli effetti vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento della scuola tendente a sminuire la situazione – come subito denunciato dalla famiglia – il ministero darà infatti il via alle contestazioni disciplinari verso il personale docente. La parte ispettiva si è così esaurita, come riportato dal Corriere della Sera: l’ascolto dei docenti e del personale scolastico, l’acquisizione della documentazione prodotta dall’istituto Pacinotti di Fondi porta il ministero ad avviare la formulazione delle contestazioni disciplinari al personale interessato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo si toglie la vita a 14 anni per bullismo: la svolta nelle indagini, contestazioni per i docenti