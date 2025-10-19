Paolo Mendico veniva bullizzato il ministero contro la scuola | Pronte sanzioni disciplinari Cosa non ha funzionato le due inchieste
La sua storia aveva scosso l'Italia: Paolo Mendico, studente di 14 anni di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all'inizio del nuovo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Paolo Mendico suicida a Latina, concluse le ispezioni del ministero: fu bullismo, la scuola sminuì la gravità. Ora le contestazioni ai docenti - X Vai su X
Damiano David ha voluto rendere omaggio a Paolo Mendico, il giovane di Latina che poche settimane fa ha scelto di togliersi la vita, durante la prima delle due serate al Palazzo dello Sport di Roma ? #damianodavid #roma #music #musica #radio #radior1 - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Paolo Mendico suicida a 14 anni dopo il bullismo, la conferma degli ispettori di Valditara: l’ipotesi delle sanzioni per i docenti che sottovalutarono - Le conclusioni dell'ispezione disposta dal ministero dopo la tragedia a Santi Cosma e Damiano. Scrive open.online
Suicidio Paolo Mendico, per il ministero fu bullismo e la scuola minimizzò - Sulla scorta della documentazione acquisita, il ministero darà il via alle contestazioni disciplinari nei confronti del personale scolastico. Da msn.com