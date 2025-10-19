Paolo Mendico suicida a Latina concluse le ispezioni del ministero | fu bullismo la scuola sminuì la gravità Ora le contestazioni ai docenti

Contestualmente vanno avanti i lavori delle due procure, quella dei Minori di Roma e quella di Cassino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Paolo Mendico suicida a Latina, concluse le ispezioni del ministero: fu bullismo, la scuola sminuì la gravità. Ora le contestazioni ai docenti

