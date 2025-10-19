Paolo Mendico suicida a 14 anni dopo il bullismo la conferma degli ispettori di Valditara | l’ipotesi delle sanzioni per i docenti che sottovalutarono

Si è conclusa l’ispezione del ministero dell’Istruzione e del Merito nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che lo scorso settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dopo essere stato vittima – secondo quanto ricostruito – di ripetuti episodi di bullismo. Dopo il clamore suscitato dalla tragedia, il ministro Giuseppe Valditara aveva disposto verifiche immediate nell’istituto frequentato dallo studente. Secondo quanto ora emerge, gli ispettori avrebbero confermato la presenza di episodi di bullismo ai danni del ragazzo. Ora si attende l’avvio della fase delle contestazioni disciplinari nei confronti del personale scolastico ritenuto responsabile delle presunte omissioni o mancata vigilanza. 🔗 Leggi su Open.online

