Paolo Mendico suicida a 14 anni concluse le ispezioni del ministero | Vittima di bullismo la scuola ha sminuito

Paolo Mendico è stato vittima di bullismo dei compagni a scuola e l'istituto che frequentava ha sminuitò la gravità di quello che stava accadendo. Lo ha appurato il. 🔗 Leggi su Leggo.it

