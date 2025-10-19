Paolo Mendico 14enne suicida a Latina | concluse le ispezioni del ministero Contestazioni disciplinari per i docenti

Si sono concluse le ispezioni del ministero dell’Istruzione per il suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre. Gli ispettori hanno confermato l’ipotesi che Paolo sia stato vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento della scuola tendente a sminuire la situazione, proprio come sostenuto dalla famiglia. Il ministero darà il via alle contestazioni disciplinari verso il personale docente. La parte ispettiva è stata condotta nella scuola frequentata dal bambino, l’ Istituto Pacinotti di Fondi, dove sono stati ascoltati i docenti e il personale scolastico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

