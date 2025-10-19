Paolo Ciavarro a Verissimo il regalo di Eleonora Giorgi | Ho ritrovato mio fratello
Silva Toffanin ha ospitato Paolo Ciavarro nel suo studio. A sette mesi dalla morte di sua madre, Eleonora Giorgi, ha spiegato come le cose vadano sempre meglio, giorno dopo giorno. Lentamente si “normalizza” il dolore e, al netto di un anno complesso, va meglio anche perché “sono riuscito a concentrarmi sul lavoro e la famiglia, il che mi ha aiutato a soffrire un po’ meno ”. Il dolore si trasforma. L’addio a una persona cara comporta, tra le tantissime sfumature di dolore, anche l’esperienza delle prime volte. È il caso del primo compleanno di Eleonora Giorgi, che sarebbe stato il prossimo 21 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it
