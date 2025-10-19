Paolo Ciavarro a Verissimo | il commosso ricordo di Eleonora Giorgi | Video Mediaset

Paolo Ciavarro a Verissimo ha ricordato, visibilmente commosso, la madre Eleonora Giorgi. A pochi giorni dal compleanno della madre scomparsa a causa di una brutta malattia, il volto di Forum ha raccontato di come pian piano il dolore si stia trasformando. Gli mancano le lunghe telefonate serali con la madre ed ora cerca di tenersi occupato con i Lego e la pittura, ma molte sere si ritrova a piangere da solo nel ricordarla. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Paolo Ciavarro a Verissimo: il commosso ricordo di Eleonora Giorgi | Video Mediaset

