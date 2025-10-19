Al via oggi (ore 17), la stagione del Teatro Sanzio di Urbino. E Amat propone " Rosencrantz e Guildenstern sono morti " di Tom Stoppard, in scena al termine di una residenza di riallestimento. Nelle note di sala lo spettacolo viene definito "giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare". Il cast è d’eccezione: Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nei ruoli di Rosencrantz e Guildenstern, "due perfetti clown-avventurieri, capaci di rendere indimenticabili, ancora una volta, questi due personaggi straordinari, affiancati da Paolo Sassanelli, interprete ideale per guidare con allegria la compagnia di comici erranti che vede anche Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pannofino è Rosencrantz: "Che risate quando spio Amleto col mio amico"