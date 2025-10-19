Panino al vetro rotto! Paura al bancomat di Pescaiola

Arezzo, Pescaiola – tratto dal post di Mauro e dai commenti del gruppo “Sei di Arezzo se.”. Panico (e fame) ieri pomeriggio al bancomat del Foro Boario, dove un signore — definito “dall’accento non aretino, ma forse europeo dell’est, forse di Saturno” — avrebbe minacciato un onesto cittadino con la frase più innovativa del 2025: Il protagonista, Mauro M., racconta: “Io volevo solo prelevare per pagre la bolletta, e quello mi fa la ramanzina del panino. mi son visto già a comprargli la porchetta per salvare la macchina!” A suo dire, il tipo sarebbe magro, bianco e poco atletico, ma con la parlantina di uno che il caffè lo prende col cacciavite. 🔗 Leggi su Lortica.it

