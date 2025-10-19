Panico in volo parabrezza in frantumi | ferito un pilota del Boeing United Airlines

Un volo United Airlines diretto da Denver a Los Angeles è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Salt Lake City dopo essere stato colpito, a oltre 11mila metri di quota, da un oggetto non identificato che ha provocato una grossa crepa nel parabrezza della cabina di pilotaggio e ferito a un braccio uno dei piloti. L’incidente è avvenuto il 16 ottobre negli Stati Uniti, quando il Boeing 737 Max 8 con a bordo 140 persone ha subito il violento urto in pieno volo. Secondo le prime ricostruzioni, le lesioni del pilota sarebbero state causate da frammenti di vetro o da una parziale depressurizzazione dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

