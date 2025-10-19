Panchina Tudor scricchiola ieri incontro tra Modesto e Palladino | ESCLUSIVO
Oggi al ‘Sinigaglia’, a vedere Como-Juve, presente il collaboratore fidato dell’ex tecnico di Monza e Fiorentina La Juve si sta già muovendo per il post Tudor? Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’attuale Dt bianconero Francois Modesto e Raffaele Palladino. Panchina Juve, incontro a Milano tra Modesto e Palladino (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tra Palladino e Modestro c’è un eccellente rapporto di amicizia oltre che professionale, nato ovviamente durante l’avventura vissuta insieme al Monza. Il tecnico campano è ancora senza squadra dopo l’addio traumatico alla Fiorentina e, come noto, ha un passato da calciatore della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
