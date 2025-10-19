Panchina incatenata dai pensionati per non farsela rubare #lafotodeilettori
I pensionati del quartiere Marconi hanno incatenato la loro panchina preferita, quella di via Silvestro Gherardi, per impedirne il furto. A segnalarci il caso è Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ecoitaliasolidale. «Invece di tutelare i cittadini, si lascia che siano loro stessi a difendere il decoro urbano», dichiara, chiedendo interventi di ripristino dell'arredo urbano e di sgombero degli insediamenti abusivi. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
