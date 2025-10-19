"Doveva essere applicata la procedura anti-violenza e non è stato fatto. Mia sorella forse si sarebbe salvata". Nicola Genini, fratello di Pamela, uccisa dal compagno Gianluca Soncin con oltre 30 coltellate, vuole sapere che cosa non ha funzionato. Ora la procura di Bergamo apre un fascicolo sulla mancata attivazione del Codice rosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, il fratello: "Poteva essere salvata"