Pamela Genini il fratello | Poteva essere salvata

"Doveva essere applicata la procedura anti-violenza e non è stato fatto. Mia sorella forse si sarebbe salvata". Nicola Genini, fratello di Pamela, uccisa dal compagno Gianluca Soncin con oltre 30 coltellate, vuole sapere che cosa non ha funzionato. Ora la procura di Bergamo apre un fascicolo sulla mancata attivazione del Codice rosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Pamela Genini uccisa dall'ex, il referto dopo le botte e la rabbia del fratello: «Poteva essere salvata» - Già a settembre 2024 la 29enne andò in ospedale dopo essere stata picchiata da Gianluca Soncin, ma il codice rosso non scattò.

"La drogava, poi l'orrore". Pamela Genini uccisa dall'ex, scoperta agghiacciante: cosa le faceva - Una domanda che da giorni rimbomba su tutti i media, tra giornali, social e televisione, dopo l'ennesimo femminicidio

«Gianluca Soncin drogava Pamela Genini per fare sesso non protetto: voleva a tutti i costi un figlio da lei». La 29enne si poteva salvare? - Una domanda che da giorni rimbomba su tutti i media, tra giornali, social e televisione.

